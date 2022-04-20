俄烏戰爭持續近2個月，日本跟隨西方國家腳步對俄祭出制裁。對此，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡表示，日對俄的強硬態度，背後暗藏國內與國際政治雙重考量，一是日本首相岸田文雄欲藉此穩定7月選情；二是日本想藉此升高國際危機感，換取日本軍事化的合理性，背後終極目標就是促進日本正常國家化。

高少凡今日（20）接受香港媒體《中評社》訪問表示，日本對俄羅斯的強硬態度，在整個亞洲地區而言相對反常，因為從新加坡、印度的態度可見，亞洲基本上是不希望捲入俄烏紛爭的，但日本卻積極響應西方國家，關鍵就在日本認為這對其國家利益或有幫助。

高少凡分析，日本在國際政治上別無選擇，必須擔任美國在亞洲的戰略前沿，因為日本的安全保障依靠美國，除有美日安保條約，也是美日印澳四方安全會談（QUAD）的一員，自然必須百分之百呼應美國、隨美國起舞。加上俄羅斯與日本有二戰遺留下來的歷史糾葛，日本藉此趁勢回擊，也有扳回一城的意味。

不僅如此，高少凡指出，日本參議院今年7月就要改選，對上任不久的首相岸田文雄來說，若能取得勝利將能穩定政權，故他希望藉此機會，展現執政黨對俄羅斯乃至中國的強硬態度，以換取支持。甚至透過積極表現爭取美國目光，並催生出區域的緊張感、不穩定因子，讓日本走向正常國家化。