博鰲亞洲論壇2022年年會首場發布會今（20日）上午召開，發布兩份旗艦報告。報告指出，2022年亞洲經濟仍將處於恢復進程當中，但增長幅度或有所收斂。此前國際貨幣基金組織（IMF）預計加權實際GDP增長率為5.2％，比2021年下降1.2個百分點，報告認為，2022年亞洲經濟增速很可能低於當前國際貨幣基金組織的預測值，預計在4.8％。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，今年共有42個國家和地區的600多名線下代表出席今年年會，近400名線上代表出席年會以及有關的分論壇討論，還有20多位各國政要、前政要，50多位部長級高官和前官員，22位國際和地區組織負責人，以及眾多商界領袖、媒體人、著名學者參加這次年會。

發佈會上發布了兩份旗艦報告：《亞洲經濟前景及一體化進程2022年度報告》、《可持續發展的亞洲與世界2022年度報告——綠色轉型在亞洲行動》。旗艦報告指出，2021年全球經濟迎來復甦，即使面臨疫情衝擊，亞太經濟一體化的步伐也並未停滯，無論經濟復甦還是制度建設，亞太地區都為全世界提供了新動力。

報告對亞洲經濟前景進行展望，認為一些因素將影響亞洲經濟增長。例如變異毒株傳播能力更強，多個經濟體再現疫情高峰；烏克蘭危機觸發亞歐地緣政治變局，導致大宗商品價格上升，可能波及全球能源供給和能源轉型。