官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》全新版本今（20）日上線，帶來副本「平定三藩」、PVP活動「兵臨城下」、PVE大富翁玩法「振興商街」，以及全新「九龍出世」系列門客與紅顏「孝莊」、「越女」等多重內容，帶給玩家嶄新的遊戲體驗。

三藩之亂，出兵平息得獎勵！

本次更新開放跨服副本「平定三藩」，號召玩家們參與對抗「平西王吳三桂」、「靖南王耿精忠」、「平南王尚可喜」，只要成功擊殺藩王，就能領取寶箱獎勵。三藩叛亂，時局動蕩，為早日解救百姓於水火之中，還望大人與戰友同心協力，平定三藩！

全新跨服PVP活動「兵臨城下」

全新跨服PVP活動「兵臨城下」是以聯盟為單位，且擁有「兵臨城下憑證」方可參與。比賽中，雙方各有一個主城和三個城門，需至少摧毀一處城門後，才能進攻敵方主城，直到敵方主城被摧毀後，即可取得勝利。敵軍已兵臨城下，為今之計，唯有召集驍勇門客一同守衛城門，方可抵擋百萬雄師！

全新跨服PVP活動「兵臨城下」

跨服PVE大富翁玩法「振興商街」

本次新增跨服PVE大富翁玩法「振興商街」，可通過擲骰子操縱角色在地圖上前進，並從中獲得資金來升級商鋪，提高資產，最終將依據聯盟總資產進行排名。而地圖上每隔一段時間，還會隨機生成1個命運事件，帶來更多遊戲樂趣。朝廷有命，舉善薦賢，委以重任，還望玩家能夠治理城鎮市井，把握市場機遇，以保皇城商街繁榮不衰。

跨服PVE大富翁玩法「振興商街」

「九龍出世」門客與紅顏「孝莊」、「越女」全新登場

傳聞聖上對一眾鳳子龍孫寄予厚望，有意讓皇宮內院的阿哥們在朝堂歷練一番，本次新增「九龍出世」系列門客，為聖上分憂解難。官方同時也推出光環紅顏「孝莊」及尋訪紅顏「越女」，孝莊皇后鳳儀萬千，賢良淑慎，一生輔佐兩代皇帝，為大清興盛做出傑出貢獻。傳聞「越女」嬌而不媚且善於劍術，相信「越女」的到來，將為尋訪之旅增添一抹靚麗的春色。

「九龍出世」系列門客 光環紅顏「孝莊」

光環紅顏「孝莊」