反俄示威抗議者4月13日在波蘭首都華沙的俄國大使館外，將俄羅斯總統普丁的肖像抹上紅漆。（路透）

美國總統拜登看了烏克蘭基輔市郊布查（Bucha）平民橫屍遍野的慘況後，4月4日公開痛批，俄羅斯總統普丁是「戰犯」。據烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）說，至今基輔已收到超過2,000宗有關戰爭罪的報告。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網19日指出，拜登承諾，戰犯罪將被起訴。但他並未說明，要怎麼確保這計畫落實。而在最理想的狀態下，這流程從開始到結束，得花好些年。而在這繁複的過程中，很容易就被緊急的突發事件打亂。從紀錄事實到在海牙舉行聽證會，最後讓克宮官員負責的機率並不高。

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）正從臉書（Facebook），Viber和Telegram等社群媒體搜集證據，但調查人員必須核實這些堆積如山的證據。

國際刑事律師海爾（Kip Hale）說，所謂的戰犯證據太多，由於調查人員必須核實所有的證據，但又缺乏人手，反倒減緩了起訴的程序。而他估計，其中有95%證據都是重複的。

然而，單靠這些證據，並不能將普丁和其他俄羅斯高官繩之以法，而要取得這些克宮高層涉及戰爭罪的證據，卻要難得多。海爾指出，要找到為這些證據負責的較高層俄羅斯指揮官員不僅困難，就算找到了，他們可能怕得要死，甚至什麼也不知道，

儘管戰犯罪不乏成立的實例，如聯合國支持在海牙設置的「獅子山王國特別法庭」（Special Court for Sierra Leone，SCSL），就把涉及謀殺、強暴，強徵兒童充軍與性奴隸等11項罪名的賴比瑞亞前總統泰勒（Charles Taylor）定罪，判處50年徒刑。然而，據海爾估計，要讓普丁負起全責，獲判戰爭暴行罪的機率，只有不到1%。