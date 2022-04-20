晶圓代工龍頭台積電將在美國亞利桑那州設新廠，新廠進度備受關注，美國媒體《路透社》報導，台積電已發行35億美元的債券，為其在美國亞利桑那州的新廠建設籌集資金，而這也是台積電自去年10月以來首度發行美元債券。

台積電今 (20) 日下午則公告，子公司TSMC Arizona 已於紐約時間4月19日，完成35億美元無擔保主順位公司債定價，預計4月22日完成交割，資金將用於支應一般營運。

台積電指出，TSMC Arizona這次募集的4種公司債，包含2027年4月22日到期的公司債10億美元、2029年4月22日到期的公司債5億美元、2032年4月22日到期的公司債10億美元及2052年4月22日到期的公司債10億美元。

台積電此前表示，將斥資120億美元在美國亞利桑那州興建晶圓代工廠，計劃2024年起開始採用5奈米製程生產晶片。競爭對手三星電子，則計劃在德州泰勒市建造價值約170 億美元的晶圓廠，預計負責先進製程晶片。

《日本亞洲評論》先前引述消息人士說法指出，台積電美國亞利桑那州5奈米廠興建時程延遲，原計畫今年9月進駐生產設備，但據悉進駐設備時間將延後到2023年2月或3月，代表台積電海外擴產比台灣困難，除了疫情不斷，當地勞動人力的短缺，另外包括建築必須通過不同法規也是原因之一。但台積電當時的回應指出，亞利桑納晶圓廠的興建進度仍按照計畫進行。