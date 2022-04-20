瑞士信貸周三表示，在增加了法律相關提列費用、商業活動的放緩、俄羅斯入侵烏克蘭的衝擊之下，公司第一季將出現虧損。

瑞信同時也正艱難地對付2021年累積的鉅額虧損。

瑞信表示，由於一些此前揭露的法律事務相關的提列費用(多源自於10多年前)，該行將多增加約6億瑞士法朗(約6.31億美元)，總計來到7億瑞士法朗的費用。

百慕達一家法院上月裁定，由於詐欺行為，喬治亞前總理及其家人應從當地的瑞信人壽保險公司獲得超過5億美元的賠償。

瑞信預定4月27日公布財報，表示由於法律準備金提列的大增，瑞信預計第一季出現虧損。

此外，由於俄羅斯入侵烏克蘭的影響，營收將減少約2億瑞士法朗。瑞信沒有給出具體數字。

瑞銀表示，第一季業績還將包括此前已說明的大約3.5億法郎的虧損，這些虧損與瑞銀所持有Allfunds集團8.6%股份的股價下跌有關。

瑞信聲明中表示，去年倒閉的投資基金Archegos的部分損失，將由追償約1.7億法郎的索賠金和約1.6億法郎的房地產獲利來抵消。