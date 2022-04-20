全球各國陸續鬆綁邊境管制，受疫情重創的觀光產業邁入復甦期。旅遊業者雄獅(2731)董事長王文傑認為，台灣過去透過企業結合國家策略發展前景，如今成為強大的「科技島」，現在應掌握國際級的大契機，定義企業及國家發展策略，讓台灣亦成為強大的觀光島。

欣傳媒今（20）日於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅董事長王文傑、晶華(2707)董事長潘思亮、無任所大使林佳龍，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望，討論如何重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度。

王文傑表示，為提升台灣國際能見度、深化國旅體驗，疫情以來親自率領公司一級主管進行超過45趟的全台走透透考察，重新審視台灣這片土地資源。疫情讓他發現，台灣的資源比過去想像的豐富許多，甚至將改變雄獅在疫情結束後的營運模式。

雄獅鎖定全台交通樞紐，在南港、板橋、新烏日及新左營推出「新型態四代店」，並透過雄獅自有車隊先行、結合全台各地的大中小型車隊，與地方政府串接觀光產業資源，並加速驅動智慧觀光，擴大場域影響力及服務能量。

此外，雄獅透過國內鐵道觀光，提升台灣的深度旅遊內涵與品質，由雄獅和台鐵攜手經營的美學觀光列車「鳴日號」，結合台灣在地元素的五感體驗，及車服管家、手沖咖啡、客製化鳴日餐盒等五星服務。

而「鳴日廚房」則以國際觀光列車為標準，打造移動的五星餐廳，讓旅客可邊欣賞台灣美麗的鐵道風光，邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚，帶來前所未見的美食旅遊饗宴，為頂級國旅市場再創新局面，期盼於國境開放之際，成為台灣國際觀光的行銷利器。

王文傑以「世界的台北」說明台北在全球觀光的重要地位，指出台北是世界知名城市之一，其中擁有80年歷史、富含文化能量的松山文創園區，不僅是台北人的跨世代記憶，更是全球旅客來到台北時的必遊景點，雄獅希望能傾力支持，提升它在台北的國際品牌地位。

對此，欣傳媒旗下「欣講堂」去年進駐松菸作為文創基地，陸續展開文化觀光、城市走讀、講座策展等規畫，預計打造為國際文化策展場域，以文化加值觀光，延伸到台北的國際品牌定位，盼待國境開放後，成為吸引外籍旅客來觀光的旅遊目的地。