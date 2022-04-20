家住南庄鄉東河村偏遠山區的賽夏族人風德金，照顧自幼罹患腦性麻痺的胞兄，前後長達25年不曾捨離，卻也讓風某與現實社會嚴重脫節，無力到外謀生，家貧如洗，日前風某下山步行2個多小時向南庄知名慈善藥師羅重盛求取一只炊飲的舊電鍋，羅重盛聽聞非常不忍，立即發動東村巡守隊，買了一只新電鍋連同食物一批送至風某住處，讓風某感受社會溫暖。
現年近6旬的賽夏族人風德金，出生在南庄鄉東河村一處陡峭山坡上的孤屋，家中原有父親、兄、姐等人，長兄從生下來就發現是腦性麻痺患者，終生都需要靠家人照料，由父親一手辛苦拉拔長大，風某成年後曾經獨自外出工作維生，但26年前父親去世，胞兄無人照顧，風某不忍哥哥無人照拂，於是辭掉工作回家照顧哥哥。
風德金替行動不便的哥哥把屎把尿，一照顧就是25年，從未捨離，兄弟情深，令人感動。同鄉的慈善殘障藥師羅重盛，在每年的弱勢送暖行動中，都把風家列為優先照顧分送物資的弱勢家庭對象之一，但由於風家貧困，連基本的機車等交通工具都沒有，無法下山載運發送的救濟民生物資，每年都由羅重盛請人協助載送到家。
去年間，風德金胞兄不堪身體機能逐漸衰弱去世，風某全家只剩自己一人，為了要求取自己溫飽，嘗試外出工作，替當地民宿業者當園丁打零工賺取微薄收入糊口，沒想到因脫離職場太久，風某身體已不堪勞作，只得放棄打工在家休養。
日前，風德金家中唯一個老電鍋故障無法修復，風德金想起羅重盛樂於助人，於是由山上住處徒步走了2個小時，走到南庄老街羅重盛工作的福安診所，向羅重盛求救，能否幫他找一個堪用的舊電鍋，修復後可以拿回家煮飯，羅重盛一聽非常不忍，隔天，自費去買了一個小型新電鍋，再發動東村巡守隊志工，一同載運麵條、罐頭等大批食物送到風家，風德金看見新電鍋感動得無以復加，感謝羅重盛等人送來的食物，足夠他吃半年，讓他備感世間人情溫暖。
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