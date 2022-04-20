南庄慈善藥師羅重盛與南庄東村巡守隊志工們一同送食用物資到風家。（羅重盛提供／謝明俊苗栗傳真）

家住南庄鄉東河村偏遠山區的賽夏族人風德金，照顧自幼罹患腦性麻痺的胞兄，前後長達25年不曾捨離，卻也讓風某與現實社會嚴重脫節，無力到外謀生，家貧如洗，日前風某下山步行2個多小時向南庄知名慈善藥師羅重盛求取一只炊飲的舊電鍋，羅重盛聽聞非常不忍，立即發動東村巡守隊，買了一只新電鍋連同食物一批送至風某住處，讓風某感受社會溫暖。

現年近6旬的賽夏族人風德金，出生在南庄鄉東河村一處陡峭山坡上的孤屋，家中原有父親、兄、姐等人，長兄從生下來就發現是腦性麻痺患者，終生都需要靠家人照料，由父親一手辛苦拉拔長大，風某成年後曾經獨自外出工作維生，但26年前父親去世，胞兄無人照顧，風某不忍哥哥無人照拂，於是辭掉工作回家照顧哥哥。

風德金替行動不便的哥哥把屎把尿，一照顧就是25年，從未捨離，兄弟情深，令人感動。同鄉的慈善殘障藥師羅重盛，在每年的弱勢送暖行動中，都把風家列為優先照顧分送物資的弱勢家庭對象之一，但由於風家貧困，連基本的機車等交通工具都沒有，無法下山載運發送的救濟民生物資，每年都由羅重盛請人協助載送到家。

去年間，風德金胞兄不堪身體機能逐漸衰弱去世，風某全家只剩自己一人，為了要求取自己溫飽，嘗試外出工作，替當地民宿業者當園丁打零工賺取微薄收入糊口，沒想到因脫離職場太久，風某身體已不堪勞作，只得放棄打工在家休養。

日前，風德金家中唯一個老電鍋故障無法修復，風德金想起羅重盛樂於助人，於是由山上住處徒步走了2個小時，走到南庄老街羅重盛工作的福安診所，向羅重盛求救，能否幫他找一個堪用的舊電鍋，修復後可以拿回家煮飯，羅重盛一聽非常不忍，隔天，自費去買了一個小型新電鍋，再發動東村巡守隊志工，一同載運麵條、罐頭等大批食物送到風家，風德金看見新電鍋感動得無以復加，感謝羅重盛等人送來的食物，足夠他吃半年，讓他備感世間人情溫暖。