電信龍頭中華電（2412）近日在外資積極加碼下，股價連續創高，今（20）日以131元上漲1.16％作收，市值也來到1.016兆元，股價與市值再度雙雙寫歷史新高，另有聯華食（1231）、裕融（9941）及森崴能源（6806）等共9檔上市櫃攜手創新高。

台股日前回測16,845低點後落底反彈，今（20）日指數重新站上萬七大關，雖然與今年初盤中18,619點歷史新高仍有約1,500點的距離，但仍有不少個股各擁題材，股價零星放閃創高。

據統計，今天有聯華食、大統新創、中華電、元晶、科定、森崴能源、裕融等7檔上市股，以及茂生農經及哲固2檔上櫃股，合計共9檔上市櫃股股價逆勢大漲，電信龍頭中華電股價碎步墊高，股價與市值同寫新高，老牌食品股也在食品原物料價格大漲下，股價再寫新高。

此外，去年11月15日上市的森崴能源上市後股價整體表現不振，近日傳出鴻海與其簽訂綠電採購合約後，吸引投信大買，股價連日大漲終於收復承銷價104.4元，今天進一步衝上漲停117.5元。