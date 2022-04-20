由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂月免REMASTERED》（以下簡稱《天堂月免Ｒ》），今(20)日跟進《天堂Ｒ》版本，推出【法師職業改版】大幅更新多種技能、【新地域魯因城開放】釋出新城鎮地圖及副本、【全新神話武器/新裝備】三大內容。歡慶改版，連續28天登入累計送56,000殷海薩能量、在線12分鐘獲得「火神之力碎片」製作永久刻印裝備，立即登入體驗！

《天堂月免Ｒ》4月20日大改版．法師職業更新、「魯因城」開放！

《天堂月免Ｒ》於4月20日跟進《天堂Ｒ》版本，推出【法師職業改版】大幅提升輸出力及戰鬥生存能力，幫助法師躍升為隊伍主力進攻手，技能更新如下：

❊ 究極光裂術：剋星

被動強化技能，光裂術將在命中時附帶暈眩效果及無視魔法屏障。

❊ 神聖疾走：進化

使用時攻擊速度大幅提升，並消耗魔法寶石2個。

❊ 空靈之圈

暈眩、不可歸還、束縛狀態等負面狀態遭遇攻擊，機率性帶來減傷效果。

❊ 神聖防禦

被攻擊時，在HP前端生成消耗的防禦網無法自然恢復及藥水恢復。

❊ 終極召喚術

Lv.90以上可學習，可召喚終極召喚術怪物黑豹、梅森、智人。

《天堂月免R》法師職業改版

【新地域魯因城開放】釋出新城鎮、新地圖、新副本，玩家們可盡情探索瀰漫神秘氣息的城鎮「魯因城村莊」，在新地圖「受詛咒的礦山」享受練功效率極速快感！此外，新副本地圖「魯因廣場」及「龍的棲息地」，將提供玩家全新怪物及掉落物獎勵，敬請把握。

【全新神話武器/新裝備】本次改版推出神話武器「伊娃的誓約」及「馬普勒的厄運」，「伊娃的誓約」為法師專屬武器，搭配法師職業強化，讓玩家體驗戰鬥再加成的震撼力，新裝備「鬼神的斗篷」為全職業通用裝備，於「魯因廣場」挑戰怪物「劍鬼」機率掉落。

《天堂月免R》新地域魯因城開放

歡慶改版，官方推出登入活動【連續28天，限時天天登入送殷海薩能量】即日起至5月18日，可領取「殷海薩能量」*2,000，活動期間最多領取「殷海薩能量」*56,000，【連續28天，在線12分鐘獲得活動「火神之力碎片」】即日起至5月18日，每日在線滿12分鐘可獲得「火神之力碎片」*50、活動期間最多領取1,450個碎片，碎片可用於製作「火神武器(活動)」，將活動武器強化至+10，可轉換為永久刻印裝備！

副本活動【成就魯因】即日起至4月27日，全服副本憑證累積達指定門檻，將針對持有3個憑證以上的玩家發放對應獎勵，全服累積500個送「純白的萬能藥」*100、1,000個送「純白萬能藥(EXP)」*200、2,000個送「神力禮盒(活動)」*150，此外，玩家還有機會額外獲得「龍之鑽石(刻印)(活動)」*10，最多可額外獲得50顆。社群活動【攻城戰emoji徵稿】4月27日至5月6日，使用官方素材進行創意貼文投稿，最高可獲得888樂豆點、500樂豆點等豐富獎勵。以上活動詳情請依官網公告說明為準。