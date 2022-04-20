嘉義市長黃敏惠公布今天新增三例確診。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市新增確診例曾到家樂福賣場，公共場域清消。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市歌神KTV公告停業。（廖素慧攝）

嘉義市新增3例確診案38690、案38691、案39303，分別是30多歲男、30多歲女性及20多歲女性，前兩案是4月18日出現症狀，有發冷、發燒症狀，自行快篩陽性，即安排就醫採檢確診，案39303在居家隔離期間採檢陰轉陽，3人目前已由醫院收治。市府表示，歌神KTV案的疫調持續進行，通知店家停業10天。

案38690從事服務業，於4月14日到家樂福博愛店，全程佩戴口罩，13人名密切接觸者，列為居家隔離，PCR採檢全為陰性。

案38691是4月18日凌晨1時至6時在歌神KTV唱歌唱，同包廂有7名友人居隔採PCR採檢都陰性，16名同事都無症狀，列為自主健康管理，有KTV19名員工及該包廂的下一場5名客人24人也都匡列居家隔離，採檢陰列為自主健康管理，共匡列密切接觸者31人居家隔離。

案39303於4月7至10日與友人到台東旅遊，11日獲知友人確診，居家隔離採檢陰性，4月18日有流鼻水症狀，於19日再就醫採檢轉陽，沒有公共場所足跡。

據了解，這團台東旅遊有14人來自各縣市，陸續已有12人確診。

大同國小學生染疫，市府通知該班級、相鄰的其他3班以及確診童的安親班師生，共88人到校採檢全部陰性。

市府表示，該確診學童的班級師生要居家隔離10天，其他3班預防性停課，請家長勿帶孩子到補習班及安親班，下周一復課。