澳門賭王何鴻燊2020年5月於香港養和醫院逝世，享耆壽98歲，而他妻妾子孫成群，死後不出意外因遺產問題不得安寧，在賭王過世後，二房女兒何超瓊及其家人委任了兩名遺產管理人，卻惹大房二女兒何超賢不滿，因此對簿公堂，爭產案纏訟2年，昨(4/19)香港高等法院終於做出判決，判定何超瓊這方獲得較多遺產受益人支持，因此駁回何超賢的提案，而因為這檔官司，讓何鴻燊真實遺產數字曝了光。

據香港《明報》報導，何鴻燊過世時，並未留下遺囑，雖然四房兒子何猷君發文悼念父親時，表示他沒從爸爸那裡拿到一分錢，「財產在我15歲還沒成年就已經分完」，而照賭王逝世後眾子女的行為表現來看，這個想法並非共識，眾人甚至連父親的遺產數目都不清楚，二女兒何超瓊曾粗估，爸爸約留下17.2億港幣(約台幣60億)，大女兒何超賢則在爸爸房間的抽屜找到一疊舊文件，推算何鴻燊至少留下110億港幣(約台幣416億)遺產，雙方認知的數字相差懸殊，也因此爆發爭產糾紛，雙方只能法院見。

纏鬥2年，香港高等法院作出裁決，認定在何超瓊的引導下，何家4房已於2020年6月達成共識，就是對於何鴻燊的遺產要委任專業人士管理，何超賢也有參與，只是最終僅二房、三房、四房簽了協議，委請畢馬威會計師行的侯柏特及呂綺雯，出任遺產管理人，何超賢不滿這個操作，要求再加2名專業人士進入遺產管理團隊，而因何鴻燊的遺產受益人共計18至19名，附議何超瓊做法的有15到16人，遠超過支持何超賢方案的4人，法庭對於家庭糾紛多採取多數決，因此被認定是何超瓊贏得官司。

至於何鴻燊真正的遺產數字，何超瓊與何超賢兩造推估的數目落差近360億，法官陳嘉信表示，何超賢因此懷疑何超瓊隱瞞遺產的真正規模，但何超瓊否認這個指控，但法院如今重點先放在何鴻燊的遺產管理方案上，對於遺產的數目爭議，暫且不會出手處理。