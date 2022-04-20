由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（20）日釋出全新女武將「黃月英」並舉辦紀念活動，玩家可以透過「黃月英」客棧活動獲得眾多稀有獎勵，且於即日起至下次更新前，每日登入還能領取大量虛寶，喜歡《三國BLADE：再戰》的玩家們可別錯過滿滿福利！

蜀國SSR女武將「黃月英」登場 同步開啟紀念活動

最強謀士諸葛亮之妻「黃月英」今日正式登場，作為本作第二位蜀國SSR女性武將，「黃月英」的主動技能擁有目前遊戲中非常獨特的效果，「兩種計策」可隨機暈眩敵人，或讓敵人減速並使我軍獲得減少傷害的增益效果，另一技能「命運之陣」則可持續冰凍或灼傷大範圍內的敵人，而追蹤技能「月英降臨」可在切換武將登場後，給予範圍內敵人冰凍與附加灼傷的效果。

如隊伍中派出「黃月英」與諸葛亮或張春華等武將同時出戰，還能獲得大幅增加魔法傷害與減少物理傷害等增益效果！玩家不僅可以透過抽取活動獲得「黃月英」，也能在「客棧」以體驗武將的方式，更進一步了解武將背後故事。

最強謀士諸葛亮之妻「黃月英」無雙技能展示影片

歡慶《三國BLADE：再戰》新武將登場，營運團隊特地準備許多好康活動，歡迎新舊玩家共襄盛舉，享受三國世界！

黃月英劇本戰場

即日起至5月3日，玩家可以透過「客棧」進入劇本戰場，並免費使用「黃月英」作為出場武將，重回三國時代體驗武將們傳奇的人生經歷，並獲得寶玉、升級石選擇券、星之庇護等武將強化道具。

指定任務活動

即日起至5月16日將陸續推出八大活動，包含「武將交換所」、「秘密任務」等稀有活動，凡達成指定任務即可獲得獎勵，最多可領取10,000寶玉、2位SSR武將，以及武將抽取票、秘術書、傳令補充藥水與大量金幣等。

新武將上市慶賀登入禮

即日起至5月12日，每日登入均可獲得虛寶獎勵，包含大量寶玉、武將抽取票、升級石、兵書、掃蕩券等實用道具。

除此之外，還有更多《三國BLADE：再戰》粉絲限定活動將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！