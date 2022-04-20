老牌建商國泰建設20日宣布與台灣三井不動產，強強聯手再度合作。國泰建設入資「三雄鳳山啦啦寶都（股）公司」，將與三井不動產集團攜手打造南台灣純日系Mitsui Shopping Park LaLaport高雄休閒購物中心，該案為雙方首次跨足商業設施的共同合資案，將於2023年動工，預計2026年完工。

國泰建設3月15日公告向台灣三井不動產(股)公司購買三雄鳳山啦啦寶都(股)公司股權並參與後續增資認股案，預計持股30%，並於3月29日與台灣三井不動產簽訂三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施合資事業契約書，將共同投資Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫稱)，打造南台灣純日系休閒購物中心。

Mitsui Shopping Park LaLaport高雄(暫稱)為三井不動產集團在台灣的第7個商業設施開發案，也是國泰建設與台灣三井不動產首次跨足商業設施的共同合資案。雙方期待，以此案為商業設施合資案起點，共同創造雙贏，未來將積極開發複合式不動產，帶給消費者在飯店、住宅、商場產品有更佳的體驗。

國泰建設與台灣三井不動產2018年首次因「敦北飯店大樓」都更案合作，雙方因開發理念相近，進一步擴大合作事業。

2020年起國泰建設與台灣三井不動產，開始合資進行住宅開發案，目前已有台南「UNi PARK」、新北中和與三重共3案採合作模式，預估在住宅開發將成為台灣不動產業界最具影響力之策略聯盟。

雙方從土地選址、產品規劃到銷售階段，運用彼此深厚的產品規劃實力與經驗，導入日系設計，搭配國泰建設豐富的住宅開發經驗，要帶給台灣消費者更優質的生活居住體驗。接下來，國泰建設與台灣三井不動產持續在住宅開發領域深耕合作，預計最快下半年推出中和案，基地約5千500坪，緊鄰捷運環狀線中原站，將規劃2期分期推出。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)

國泰建設與台灣三井不動產合作案：

2018 敦化北路飯店案(預計2026年開幕)

2020 UNi PARK住宅合作案(2021/3推出，預計2025完工)

2020 中和板南住宅合作案 (預計2022年下半年推出)

2021 三重住宅合作案 (預計2023下半年推出)

2022 三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施共同合資案(預計2026年開幕)