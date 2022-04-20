2021年4月22日正式開行營運的LINE Bank今（20）日宣布截至今年3月底為止，全台已逾110萬用戶申辦LINE Bank帳戶。做為一間沒有實體分行的純網路銀行，LINE Bank服務不受傳統銀行三點半營運據點關門的時間或地域限制，從開戶到支付、存款、轉帳、綁定、貸款，為用戶實現更快速、即時的服務，滿足用戶當下的金融需求。每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，顯見LINE Bank提供的創新金融服務廣受民眾喜愛。

根據金管會2021年公開的第4季數據，LINE Bank榮登業界所有數位帳戶當中成長速度最快的銀行，並且已蟬聯三季冠軍寶座。2022年第1季較前一季之存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

LINE Bank董事長黃仁(峻)表示，「開行短短一年的時間，我們已經觀察到金融服務的使用情形、以及主要使用族群正在變化，受科技賦能、嫻熟數位科技的MZ世代（千禧世代與Ｚ世代），渴望在一個服務入口和平台，用更便利、直覺的方式，實現所有金融生活服務。像LINE這樣擁有長足科技經驗的市場挑戰者，在累積技術平台業務營運、使用者體驗優化的基礎之上，可以利用數位手機裝置，直接觸及終端用戶，有能力更快速、更大規模的開展出便利的創新金融服務。」

LINE的金融服務從2020年第四季開始在亞洲地區陸續展開，截至今年3月底，全球LINE的金融服務已經在3月底累積到570萬用戶的好成績，除了台灣LINE Bank以外，LINE在泰國、印尼推出的金融服務，也受到當地市場相當熱烈的迴響，其中泰國LINE BK更已累積了超過430萬用戶。除此之外，LINE的金融服務也正籌備於日本開展銀行業務。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank自2021年4月營運至今，一路上見證了『Bank 4.0』的具體實踐，我們開展出許多專屬於LINE Bank、具有差異化特色的服務，在創新科技之上，落實了數位優先、互動式金融的基礎。非常感謝各方用戶的信任與支持，未來我們將運用創新科技，開創更多獨特的服務體驗。」

LINE Bank期望持續深化LINE生活場景的延伸，來擴展「快點生活圈」全新價值鏈，今年聚焦「悠活出行」並陸續由iPASS一卡通打頭陣，LINE Bank也預告4月底前，與Autopass合作的行車支付服務即將上線，因應零接觸付款趨勢當道，本次合作將深度整合停車、加油場景，為車主提供免取票零接觸、不必排隊繳費的行車自動扣款服務。