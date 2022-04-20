藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，2020年與日籍攝影師RK結婚，同年3月懷孕並返台待產，卻因新冠肺炎疫情影響，在沒有老公陪伴的情況下在台產下兒子「新醬」，日前坦言夫妻分隔兩地感情已經「回不去了」，歐陽靖帶著兒子在台灣努力過著新生活，經常在社群分享育兒日常，她先前就透露2歲兒子在外經常崩潰躺地，近日更在臉書分享，當孩子躺地時，不時會有經過的家長路人，對母子倆做出超失禮舉動，讓歐陽靖無奈回擊：「你有多育兒有方？」。

繼之前分享兒子躺地照後，歐陽靖18號在臉書po文，透露偶爾2歲兒子新醬突然躺地思考人生時，有牽著小孩的家長經過，該名家長竟機會教育跟自己的孩子說：「不可以像底迪那樣喔，髒髒！」，而歐陽靖就站在旁邊，「是以為我聽不到還是故意的？」。

聽了大人這樣說，被牽著的小孩雖然點點頭，但卻看著躺地的新醬，流露出超羨慕的眼神，然後就被家長拉走了，歐陽靖無奈表示：「不知道你講這麼大聲是想表達你家小孩有多乖巧、多聽話、多乾淨？還是你有多育兒有方？我只確定我家小孩又快樂又健康⋯雖然他真的很髒」，而在外頭躺地後的新醬，通常也都很快就被歐陽靖強制帶回家，從頭洗到腳，連衣服都洗了。

對於歐陽靖分享兒子「人地合一」的不合作運動，許多家長網友看了都很有感，不禁替母子倆抱不平，「超沒禮貌的家長」、「是多乾淨？要不要別出門」、「又沒影響到別人」，但也有人覺得那個家長可能只是對疫情或衛生的擔憂，沒其他意思，歐陽靖則回應：「如果那家長是擔心，他可以來勸說我啊～」。