莫拉克颱風災後永久屋政策及三方契約關係衍生土地及房屋權等問題，造成原住民部落遭切割或分離，無法協助災民永業安居，監察院今召開記者會，呼籲政府應對永久屋政策的規劃及執行全面檢視。

監委葉大華、紀惠容、鴻義章、浦忠成今在監察院召開記者會，針對莫拉克颱風災後永久屋政策及三方契約關係衍生土地及房屋權等問題，提出調查報告，並促請行政院應積極檢討改進。

監委葉大華指出，莫拉克永久屋政策辦理迄今已逾12年，但據莫拉克災後人權權益促進會等團體來監察院陳訴，災民入住永久屋後面臨諸多問題，希能重新評估災後原鄉復原情形，讓原住民族有一條回家的路。

此外，葉大華稱，亦有屏東原民畫家以自焚方式抗議永久屋政策，顯示永久屋政策及三方契約關係衍生出土地及居住權等爭議，造成原住民部落遭切割或分離，難以協助災民永業安居，這些原住民面臨最大的問題為一是居住問題，如永久屋有漏水、排水不良、牆壁龜裂等品質問題，另一問題為土地權的問題，因為莫拉克災民僅有永久屋所有權，並無土地產權，使許多莫拉克對永久屋缺乏安定感與認同感。

對於莫拉克災民遇到的問題，葉大華提出五項建議：一為，原居地安全複勘作業應納入原民觀點，莫拉克災民有超過七成為原住民部落族人，按「聯合國原住民族權利宣言」第10條：如未事先獲得原住民族人民同意，並在可能時提供返回選擇，則不得強迫原住民族遷離其土地。

其次，葉大華稱，莫拉克災後政府與民間齊力推動重建工作，為追求效率迅速安置受災戶，趕工興建永久屋，其中計有26處基地完工時間不到一年約佔全體基地數六成，然或因時間緊迫、或因建材、工法未符合當地環境及災民期待，肇致永久屋住戶對於建築品質與保固問題迭有爭執，應請政府正視永久屋品質管理及建置發展機制。

葉大華說，第三，加速調整永久屋三方契約關係；第四，研議原住民族災後重建專法及土地權利之保障；最後為落實原民災民參政權。

葉大華最後表示，莫拉克風災永久屋安置政策，更加凸顯出原住民族發展與土地及部落文化傳承息息相關，其災後重建不僅涉及生計解決、產業發展與文化傳承等課題，更須面對原居地暨遷居地之安全評估、使用管理與分配正義等土地連結議題，加之全球氣候變遷所造成之極端氣候災難恐已成常態，相關災難預防及重建規劃政策應有整體思維與前瞻考量。故政府允應記取教訓，平時即應落實原居地安全調查工作，進行滾動式檢討，並積極研議原住民族災後重建（含遷村）專法立法之必要性，以確保原住民族永續發展。