李佳歡推出新單曲〈繞了這麼大一圈〉。（游手好弦娛樂提供）

李佳歡最新單曲〈繞了這麼大一圈〉，是疫情期間和閨蜜許維芳與作曲人陳啟天在線上共同寫出的作品。李佳歡回想：「原本副歌旋律卡關很久，很微妙的在打開冰箱覓食的那一刻，副歌就出來了。印象中一整首歌只花了四個小時就完成了。」連寫歌的靈感來源都和食物有關，坐實了美食佳的封號。

將這首歌的demo寄給製作人後，並沒有馬上收到回應。而是在兩個星期後，收到製作人發來的訊息說這首歌寫得非常好，李佳歡笑說：「這是她在寫歌方面第一次收到製作人的讚美。」在決定製作這首歌之前，她也經常把這首歌的demo拿出來聽。

李佳歡於2018年參加選秀節目《聲林之王》第一季，儘管止步於 7強，卻成為了《聲林之王》第一位發行個人專輯的選手。2019年底發行個人首張專輯《開放世界》。不料專輯發行後不久全球即爆發嚴重疫情，也因此錯過了回馬來西亞宣傳的機會。而今年過年李佳歡時隔兩年返鄉，剛好碰上3月新單曲《錯過》發行。除了上大馬當地的電台與節目，也和蔡恩雨及朱浩仁、郭曉東、黃震宇一起參與Earth Hour音樂會，響應關燈一小時的環保活動。

首次在馬公開演出的她，除了演唱新單曲《錯過》，也與黃震宇合唱《對等關係》，儘管是回到自己熟悉的家鄉，但對於第一次在馬來西亞做宣傳，這種既熟悉又陌生的感覺讓她感到相當新奇。