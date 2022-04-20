2022台灣Red Bull飛行日即日起至6月10日開放投稿，徵求全台狂人一同「造飛機」。（圖為2021奧地利Red Bull飛行日參賽隊伍／Red Bull提供）

2022年亞洲唯一、世界級的國際賽事「Red Bull飛行日」將於9月18日在台中港盛大登場，這是地表最狂、最滑稽有趣的飛行秀，至今已遍及世界各地超過94個城市舉行，今年首次登陸台灣，即日起至6月10日止開放報名，徵求全台狂人發揮創意，投稿獨一無二的飛行器設計，就有機會成為台灣第一屆Red Bull飛行日的飛行先鋒。

Red Bull曾於2013、2017年在台舉辦「Red Bull皂飛車大賽」，共吸引上千組隊伍報名、10萬人現場觀看，Red Bull今年將全球注目的飛行日移師台灣，這不僅是台灣第1屆，更是今年亞洲唯一的賽事，邀請台灣民眾一同發揮創意，於9月18日到MITSUI OUTLET PARK 台中港「搞飛機」。

自1992年於奧地利維也納舉辦首屆以來，Red Bull飛行日已經在94個城市巡迴，舉辦過168場賽事，吸引超過9百萬全球觀眾目光，共同見證人類最偉大的飛行夢，目前Red Bull飛行日最遠飛行距離紀錄為78.64公尺，是由2013在美國加州參賽的5位航空工程師組成的隊伍「Chicken Whisperers」締造。

Red Bull飛行日當天的比賽將有創意力、表演力、飛行力3個評比重點，無論是飛天大佛、玉米蛋餅或是藍白拖飛越天空，或是巨大化的棒球、香腸攤也能展現台灣特色，邀請民眾一起用天馬行空的創意讓世界看見台灣，振翅高飛並且完美落水，並且最重要的，盡可能飛得越遠越好。

為符合在地特色，2022台灣Red Bull飛行日除了邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》作為活動主題曲外，更率先打造全台首座飛行器「飛天轎」，除了近期參與媽祖遶境活動、巡迴至全台各大專院校外，活動當天將會在現場淨港衝海，為活動揭開序幕，屆時邀請全國民眾共同參與Red Bull飛行日，見證全台最狂飛行器的誕生。