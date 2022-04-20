（士林電機參加20日登場台北國際汽機車零配件，首度展出全系列電動汽機車動力系統。圖為士電總經理謝漢章。圖／沈美幸）

士電3月生產及出貨未受大陸疫情影響，雙雙創同期新高。士電總經理謝漢章表示，士電第一季營運表現不錯，4月預估略受影響，5、6月有待觀察。第二季整體營運可超前原訂目標，上半年營運有機會優於去年同期。士電重申，下半年變數很多，全年追求營收及獲利成長目標不變。

士電3月合併營收27.60億元，年增9.53％；第一季合併營收77.36億元，年增8.72％，雙雙創同期新高。士電指出，士電在大陸蘇州、無錫、常州、廈門及武漢等地總計有10多座工廠，3月生產、出貨一切正常、4月略受影響，主因物流配送受疫情衝擊，出現產品生產好卻出不去，物料也不進來，影響交期的情況，5、6月還有待觀察。大陸及越南兩海外工廠佔營收比重35％～40％，士電為發展東南亞市場，斥資在北越河內北寧擴建二期新廠，預計今年底前完工，初期生產機車電裝品，未來生產10KW以下動力系統，供應東南亞機車廠轉型生產電動機車所需的動力系統。

烏俄戰爭開打以來，推升鎳、銅、鋁錠及鋼鐵等原物料上漲。謝漢章表示，士電銅線、矽鋼片等原材料上漲，的確對成本造成壓力，但士電與客戶間，有調整價格機制外，也會透過VA/VE，降低成本，回饋客戶。

謝漢章指出，儘管有大陸封控影響，士電第一季業績表現不錯，第二季業績預期可超前原本目標，上半年營運有機會優於去年同期。士電對於原物料發揮預購機制，像是銀等原物料價格低於年度預算價格，會大量採購，銅線只能採購數月，今年營收及獲利追求成長目標不變。

法人預估，士電今年營收可望接近兩位數成長，有機會續創新高。