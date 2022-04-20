（國泰建設日前與台灣三井不動產簽訂三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施合資事業契約書，由左至右分別為：台灣三井不動產副總經理小野浩史、董事長下町一朗、國泰建設董事長張清櫆、總經理李虹明。圖／國泰建設提供）

建築業龍頭老大國泰建設，今（20）日宣布有驚人之舉，與日商台灣三井不動產公司，合資「三雄鳳山啦啦寶都公司」，雙方將打造南臺灣純日系「Mitsui Shopping Park LaLaport休閒購物中心」三井休閒購物中心，預計2026年可望完工開幕。

國泰建設今天（20日）宣布，與台灣三井不動產台日兩強，再度合作。

國建表示，國建和台灣三井不動產除先前飯店與住宅合作外，本次更跨足商業設施合作。預計國泰建設與台灣三井不動產在住宅開發，將成為台灣不動產業界最具影響力之策略聯盟，更展現雙方彼此合作將持續深化的決心。

國建表示，本次由台灣三井不動產釋出「三雄鳳山啦啦寶都(股)公司」的股份，給國泰建設，這是台日雙強策略聯盟首次跨足商業設施的共同合資案。

國建表示，期待以此案為商業設施合資案之起點，共同創造雙贏，未來雙方也將積極開發複合式不動產，期望帶給消費者在飯店、住宅、商場產品有更佳的體驗。

國泰建設於3月15日重訊公告向台灣三井不動產(股)公司購買三雄鳳山啦啦寶都(股)公司股權並參與後續增資認股案，預計持股30％，並於3月29日與台灣三井不動產簽訂三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施合資事業契約書，將共同投資Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫稱)，打造南臺灣純日系休閒購物中心。

三井不動產集團擅長商場開發與經營，引入獨特日系時尚品牌及餐飲，打造舒適購物體驗，商場經營實力厚實。

三井不動產近幾年投資台灣，相當積極，早自2016年起，三井不動產集團在台灣就陸續開幕三處outlet mall據點。

至於Mitsui Shopping Park LaLaport高雄(暫稱)，則是三井不動產集團在台灣的第七個商業設施開發案，商場拓點速度驚人，也顯示台灣民眾喜愛日系商場提供之購物體驗。

目前國建與台灣三井不動產，已進行五筆合作案，包括：2018年敦化北路飯店案(預計2026年開幕)；2020年「UNi PARK」住宅合作案(2021/3推出，預計2025完工)；2020年中和板南住宅合作案 (預計2022年下半年推出)；2021年，三重住宅合作案 (預計2023下半年推出)；2022年的三雄鳳山啦啦寶都(股)公司商業設施共同合資案(預計2026年開幕)。