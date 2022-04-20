（永豐銀行導入電子紙節能數位廣告看板，提供客戶環保、無紙化的科技及服務體驗，善盡地球公民責任並落實綠色營運。圖／永豐銀提供）

為善盡地球公民責任並落實綠色營運，永豐銀行20日宣布導入電子紙節能數位廣告看板，提供客戶環保、無紙化的科技及服務體驗。永豐銀行表示，迎接世界地球日邁向52周年，永豐以實際行動淨零減碳愛地球，即日起，於分行試行導入以電子紙為核心技術的數位廣告看板取代傳統海報，節省宣傳印刷所需的紙張，也省下運輸時的能源消耗。

永豐銀行指出，自2020年起，同樣採用電子紙技術的電子表單（eNote）已導入全台各分行，適用於臨櫃存款、匯款等業務，實踐節能減碳、友善環境，更進一步提升整體營運品質。

永豐銀行表示，電子紙節能數位廣告看板兼具低功耗環保節能與效率，除變換畫面時消耗少量電力外，影像固定時不須耗電；未來可透過虛擬機雲端中控平台管理多端點裝置，只須事先設置廣告排程輪播方式，即可推播最新產品廣告、即時資訊，省時、省力兼具環保。

此外，永豐銀行致力落實分行數位化服務，陸續推出雲端開戶、掌靜脈身分驗證系統及eNote應用；同時，透過eNote布建內部審核線上化，結合電子式傳票自動化結帳，減少表單倉儲空間需求也降低印刷、運輸成本及提升時間效益；每年節省的紙張可達約2座台北101大樓高度及千萬元成本。

2022年世界地球日「投資我們的星球」（Invest in Our Planet）為主題，期望落實綠色經濟及綠色轉型發展的永續經營、建立健康的社會與環境。永豐銀行指出，旗下自2012年起積極響應綠能產業發展，配合政策推動綠色金融，包括協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）國際潮流、推動民間綠電交易、統籌主辦全臺最大漁電共生聯貸案，以及建構「綠能電廠資訊管理系統」且獲經濟部智慧財產局專利認證等，穩居台灣綠色金融領導業者地位，以多元面向攜手企業夥伴邁步永續金融。