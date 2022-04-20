國民黨醫療委員會今（20）日發新聞稿表示，當政府把兒童接種疫苗當成一個政治問題，就是一個非常失德且令家長憤恨的事情。

國民黨醫療委員會指出，當總統蔡英文、防疫指揮官陳時中確定了與疫情共存的策略，就必須要幫民眾找好禦敵武器，也就是說，疫苗、快篩劑、抗病毒藥，缺一不可，特別是用在第一線防禦的疫苗，一個總誇自己防疫很行的政府，卻一而再，再而三地讓民眾上演：缺口罩、搶口罩、缺疫苗、搶疫苗、缺快篩、等快篩、缺藥品、等藥品，本會認為，這根本就沒有任何超前部署可言，何況是目前最需要受到保護的兒童，竟也沒在陳時中的超前部署考量中，民眾難道看不出來，不是政府沒想到，而是根本就不重視。

國民黨醫療委員會認為，莫德納在美國申請青少年以下的EUA並不順利，可能的原因之一，在於有諸多國家發現青少年接種莫德納發生心肌炎的機率比BNT高出甚多，而BNT在全球多國兒童接種許久，早已累積大量的安全性及有效性資料，但莫德納適用在兒童部分，多數國家也才剛剛通過，並沒有大量安全性及有效性的資料，另外，兩者使用劑量差異甚大，兒童劑量BNT10微克（成人的三分之一），莫德納25微克（成人的二分之一），竟有五倍的巨大差距，因此BNT在兒童觀察到的心肌炎發生率低的數據，不能套用在莫德納上。

目前核准莫德納施打兒童的國家計有澳洲、加拿大、英國、歐盟等國，但均缺乏公開且「大規模的上市後接種後統計」，因此難以無法評估大規模接種後的狀況，特別是心肌炎的比例，這也是臺灣家長憂心忡忡的原因之一。

國民黨醫療委員會強調，在月前黨副秘書長李彥秀所舉辦的疫情會議中，副秘書長李彥秀與本會醫療專家多次提醒，在兒童疫苗的臨床實驗中，莫德納的副作用是遠高於BNT，臺灣在全球尚未提供足夠的安全性數據前，若要冒進讓兒童接種莫德納，就等同於進行大規模的兒童接種實驗，對於家長與兒童而言，都是極不負責的方式，更遑論部長陳時中從未好好地向全台家長解釋兒童接種莫德納的後遺症、死亡率等等關鍵問題。

國民黨醫療委員會呼籲，面對政府就兒童接種疫苗的草率處理態度，副秘書長李彥秀與本會專家皆呼籲，若兒童接種疫苗後發生不良反應，政府不能再像處理成人模式那樣，漫天推給慢性病等藉口，只要兒童接種後一段時間內，出現任何不良反應，政府必須直接推定是疫苗造成，並從優給予高額補償。