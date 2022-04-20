80年代連續劇當家花旦張瑞竹，演出電影《魯冰花》、電視劇《家有仙妻》走紅，2015年嫁給大陸珠寶商後定居上海，逐漸淡出演藝圈，如今上海疫情爆發，進入封城快1個月，每日確診人數仍突破萬例，對此，她表示至今一劑疫苗都尚未施打，主要是認為「打進去身體的疫苗更毒」。

根據《聯合報》報導，疫情延燒至今已經2年多，卻絲毫不見趨緩跡象，但多數人都已施打疫苗，希望身體產生抗體避免病毒入侵，不過張瑞竹卻反其道而行，即便上海進入封城狀態，仍堅持不打疫苗，她表示施打疫苗只是操作手法，打得多是「安慰劑」，更強調目前開發的疫苗對人體並沒有實質幫助，對她而言只是把另一種病毒打入身體。

張瑞竹表示自己有套防護病毒的方法，除了家中加裝遠紅外線燈高溫曝曬之外，也會隨時補充維他命和營養提升免疫力，提到2個月後將前往疫情重災區之一的澳洲，她強調屆時入境會持無法施打疫苗的醫師證明。

張瑞竹雖然淡出演藝圈，但3年前在臉書分享蔡英文總統對兩岸的評論與新聞，接著嘲諷「有女的長像抱歉，身材抱歉～但每天都在嚷著擔心有人會強姦她...毎天什麼事都不做，只會嚷著對面鄰居的帥哥要強姦她」，此舉引起網友不滿，讓她趕緊刪文避免引發更大風波，也再次躍上媒體版面。

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