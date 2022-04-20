我駐韓代表唐殿文任期屆滿，外交部今天表示，條約法律司司長梁中光將調駐韓國代表，條法司司長一職則由現任愛丁堡總領事連辰接任。

梁光中畢業於國立中興大學法學系、華府布魯金斯研究院訪問學人、英國里茲大學外交人員培訓班結業，從2018年10月就任條約法律司司長迄今。

梁光中歷任駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長、駐越南台北經濟文化辦事處副代表、外交部條約法律司副司長、外交部領事事務局組長、外交部條約法律司組長、澳門台北經濟文化辦事處組長、外交部政務次長機要秘書、駐波士頓台北經濟文化辦事處領事、外交部條約法律司科長、駐巴林台北經濟文化辦事處三等秘書、外交部科員等職。

即將接任條約法律司司長的連建辰，妻子吳尚年目前擔任外交部國際組織司長，連建辰回台接任司長後，將成為外交部第一對夫妻檔的司長。

至於現任駐韓代表唐殿文，外交部表示，因任期屆滿，將調回本部，相關人員職務從到職日起生效，這次的人事異動，都是正常輪調的一部分。