晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮表示，台灣近2年在全球的全方位能見度都非常好，且終於將台灣最好的整理起來，認為未來一旦重新開放國境，台灣的觀光競爭力應可與其他國家匹敵，晶華未來將秉持企業使命，「將台灣最好的帶給世界」。

欣傳媒今（20）日於誠品生活松菸店表演廳舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，邀請雄獅董事長王文傑、晶華(2707)董事長潘思亮、無任所大使林佳龍，以跨界觀點探討疫後觀光發展及前瞻展望，討論如何重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度。

潘思亮表示，晶華面對疫情衝擊積極進行品牌轉型與分眾行銷，以「城市度假型酒店」定位出發推出「郵輪式度假體驗」住房專案，催生「晶華美食到你家」電商平台銷售集團商品，並舉辦各式活動創造市場話題、加深消費者印象。

同時，晶華成功拓展強項的餐飲事業，除將五星級美食與服務帶上飛機、郵輪及台北雙層觀光巴士外，進一步攜手雄獅於台鐵觀光火車「鳴日號」打造星級餐車「鳴日廚房」，使晶華美食全面打進陸海空領域。

潘思亮指出，因應疫情三級警戒所催生的「晶華美食到你家」電商平台，將變成未來營運的新成長模式，據此可做雲端廚房等更多應用。對晶華而言，這2年或許是獲利表現最不理想的2年，卻是收穫最多的2年，做到了許多過去認為不易做到的事情。

潘思亮認為，國際觀光終將重新開放而復甦，疫情這2年正是打造台灣國際觀光競爭力的時機。台灣近2年在全球的全方位能見度都非常好，除了台灣人渴望出國，其實也有很多國際旅客渴望到台灣，認為台灣一旦重新開放國境，台灣的觀光競爭力面對挑戰應無問題。

潘思亮表示，近2年由於高消費人口停留台灣，確實提升很多台灣自身體驗，終於把台灣最好的整理起來。因此，未來對晶華而言就是回歸企業使命，除了把世界最好的帶進台灣，更要將台灣最好的帶給世界。

對於疫後國際觀光行銷，潘思亮認為台北的魅力無限，對國際觀光客而言更是「The Hidden Secret of Asia」。台北若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要便是營造「English Friendly」英語友善環境，加強英語介面行銷城市，輔以英語社群媒體的力量創造議題。

此外，潘思亮進一步建議讓台北的夜間活動應更深度與多元，如推動Taipei Night Safari，規畫兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程，增加遊客留在台北過夜動機，讓台北這座「豐儉由人的美食之都」形象更深刻。