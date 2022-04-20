確診太多！北市不再公布足跡 柯文哲： 放棄清零 加速疫調

疫情持續升溫，台北市今新增471例本土個案，台北市長柯文哲今宣布，台北市不再公布足跡，此外，疫調範圍也將縮小，從發病日前4日改為2日，柯文哲說，現在案例那麼多，社區感染多點爆發，防疫政策不再是以清零為目標，雖然會有漏網之魚，但還是以快速為主。

柯文哲坦言，現在案例那麼多，再公布足跡已沒有意義，首先調整疫調，以前是確診往前追4天，主要是為了不要有漏網之魚，但現在會縮短2天，至少工作量會下降一點，另外疫調也不會無限上綱，其中家人、同座位當然是匡列對象，另外還有跟確診者比較好的同仁，柯文哲呼籲，疫調時要自己要招供。

至於同餐廳部分，柯文哲說，主要匡列同桌用餐者，還有密閉空間共處超過1小時者，不會匡列整個餐廳，雖然會漏掉1、2個，但速度會加快，柯也直言，疫情還沒真正開始，整個防疫戰術要改變，只求擴張速度不要太快，放棄清零，疫調速度要快。