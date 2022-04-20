苗栗監理站稽查人員與苗栗縣警察局員警，18日在苗栗農工附近發現有白牌車載客，白牌車司機當場被攔查，最終他只賺取200元，卻因違法得付10萬元罰單。

監理站稽查人員和警方，在苗栗農工和苗栗火車站附近攔檢可疑車輛，發現1輛紅色轎車，載2名學生至苗栗農工準備下車。

2名學生坦承從苗栗火車站到苗栗農工，付費車資200元，白牌車司機辯稱載朋友，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，祭出罰單。

同時查出白牌車汽車牌照已逾檢註銷，但仍載客行駛，警察一併掣單舉發並當場查扣汽車牌照。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

如果有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，所查獲車輛未依規定參加車輛檢驗且無汽車強制險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。