由臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃成長高股息指數」（特選臺灣成長高股息指數），表彰兼具高股息、成長性及流動性股票之投資組合績效表現。最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股（依股票代碼排序）為：東元、仁寶、宏碁、技嘉、友達、聯發科、萬海、元大金、和碩及臻鼎-KY。

「特選臺灣成長高股息指數」自4月18日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數以上市櫃普通股為指數母體，經流動性檢驗後，篩選符合獲利能力、殖利率、現金股利發放率等指標，運用股息、成長及品質等投資因子計算因子綜合分數，由高至低排序，自預期除息股票中選取50檔股票，以殖利率及成交金額計算指數權重。

「特選臺灣成長高股息指數」每年定期於4月、7月及10月，依指數編製規則，設定股息、成長及品質因子之權重比例，組成因子綜合分數，以強化因子曝險因時而異的特性。

其中，股息因子的指標包含近1年殖利率、近5年填息天數平均數及標準差；成長因子包含近4季每股營業收入年成長率及近4季稅後每股盈餘（EPS）年成長率；品質因子包含近12季平均稅後ROE及近12季平均EPS。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣成長高股息指數」自2013年4月至2022年3月累積報酬率為234.34％、夏普比率為102.16％、2021年殖利率為10.69％，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數209％、96.57％、3.4％、臺灣全市場報酬指數223.1％、97.01％、3.48％。

臺灣指數公司表示，因近期國際經濟情勢急遽變化，金融市場波動增加，高股息議題受到市場關注，未來如發行指數金融商品，可提供投資人參與高股息投資的便利選項。