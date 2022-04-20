勞動部勞金局投資組前組長游廼文與寶佳集團前執行長唐楚烈、投信業者共12人，涉嫌聯手炒作遠百股票獲利，經檢方依違反《貪汙治罪條例》、《投信法》特別背信等罪起訴，但游廼文等12名被告全部否認犯罪，做無罪答辯，台北地院訂8月19日宣判。

除游廼文、唐楚烈外，全案其餘被告尚有寶佳資產管理公司投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、復華投信投資副總劉建賢、復華投信研究員陳周倫、統一投信資深副總經理闕志昌、統一投信資深投資經理郭士慶、統一投信資深投資經理孫民承、統一投信研究員俞建業、群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人員湯明真。

雖然北檢公訴檢察官在近期密集開庭時，精心準備了200頁的投影片，對上述12位被告進行論告，希望能說服合議庭判，但這些被告的律師團們依然以檢方舉證犯罪構成要件不足、證據解讀有誤、未曾受游廼文脅迫、個人未因此獲利，以及基於專業對遠百操盤等為由，對於檢方指控一律否認。