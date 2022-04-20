「Red Bull飛行日」堪稱是地表最狂、最滑稽有趣的創意飛行秀，也是世界級的國際賽事，至今已於世界各地超過94個城市舉行。今年首次登陸台灣，同時也是年亞洲唯一一場活動，將於9月18日在台中港登場。

Red Bull曾於2013、2017年在台舉辦「Red Bull皂飛車大賽」，當時曾吸引上千組隊伍報名、10萬人現場觀看，Red Bull今年將全球注目的「Red Bull飛行日」移師台灣，不僅是台灣第一屆，更是今年亞洲唯一的賽事，即日起至6月10日開放報名，徵求全台狂人發揮創意，投稿獨一無二的飛行器設計，就有機會成為台灣第一屆Red Bull飛行日的飛行先鋒，到MITSUI OUTLET PARK台中港「搞飛機」。

業者表示，為了符合在地特色，2022台灣Red Bull飛行日除了邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》作為活動主題曲外，更率先打造全台首座飛行器「飛天轎」，除了近期參與媽祖遶境活動、巡迴至全台各大專院校外，活動當天將會在現場淨港衝海，為活動揭開序幕，屆時邀請全國民眾共同參與Red Bull飛行日，見證全台最狂飛行器的誕生。

參賽隊伍每隊4至6人（年齡須滿16歲）即可參加，即日起至活動官網（https://www.redbull.com/flugtagtaiwan）下載報名表，並於6月10日前上傳飛行器設計圖並附上創意緣由和理念。評審將依據創意、飛行器細節、飛行潛力作為評判的依據，最終將選出最優秀的45組飛行隊伍，並於7月1日公布入圍者，參賽者便可開始打造飛行器，準備起飛。

Red Bull飛行日首度登陸台灣，更是今年亞洲唯一一場，圖為2021年奧地利Red Bull飛行日參賽隊伍，實現飛天汽車的夢想。（Red Bull提供）