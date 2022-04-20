台南市政府針對確診者足跡展開清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增23起本土確診病例，占全台1％，除了5例感染源仍在疫調中，其餘18例均與之前傳播鏈有關。台南連續1周來確診數均為2位數，市長黃偉哲說，台南仍不放棄疫調也持續公布疫調足跡，同時，也已準備好啟動輕症居家照護，接下來，輕症在家照護將朝藥師送藥、家屬領藥並行。

台南市今天新增23例確診，分別為參加阿妹演唱會衍生相關個案8名、某科技公司職場衍生個案4名、小琉球旅遊團相關個案3名、軍營相關1名、某學校個案相關接觸者1名、參加拳擊體驗課程而染疫1名及疫調中5名。

衛生局長許以霖說，昨日公布的案37549，本月10日曾參加阿妹演唱會，後於美語補習班接觸個案36685、37551；案36685，為忠義國小合唱團成員，15日至18日與其他團員前往台東表演，同合唱團相關人員案38672、38673、38674、39295因而確診。

黃偉哲說，因應未來將啟動居家照護，南市府已經聯絡藥師公會動員藥師協助，另也鼓勵家屬領藥，因為，考量台南很多1人藥局，藥師恐分身乏術，因此，接下來，將採取藥師送藥、家屬領藥雙軌並行，後續會研議相關獎勵機制，鼓勵家屬主動到藥局領藥。

但他也說，如果確診者為獨居或1人在台南讀書、工作的話，因沒有家屬可協助領藥，因此，仍會請藥師幫忙送藥。

許以霖說，分析全台統計1萬3000多名確診案例中，無症狀跟輕症占99.57％，中重症約0.43％，以中央推估的染疫15％推算，台南約有幾十萬人染疫，其中，中症可能1200人，重症約100人，如拉長染疫時間，而非一瞬間達到高峰，台南目前醫療整備量能絕對足夠。