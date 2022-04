繼《犬鳴村》、《樹海村》,日本恐怖大師清水崇導演「恐怖村莊系列」推出第3彈《牛首村》,找來日本天王木村拓哉的愛女Kōki(木村光希)領銜主演,這也是她的演員出道作,她表示:「覺得自己的世界觀真的都改變了呢,不論是看待事物的方式和感受方法。」更透露父親木村拓哉與母親工藤靜香都給了她許多建議,以及對她的鼓勵:「劇本內頁有父親寫下的訊息『Enjoy and do your best!』,在每天開始拍攝前我一定會看一次,對自己說過一遍後再進現場拍戲!」

木村光希處女作《牛首村》取景最恐怖靈異景點 上戲前先看老爸木村拓哉「愛的鼓勵」(車庫娛樂)

電影以位在日本富山縣魚津市,被稱為北陸最恐怖靈異景點的「坪野礦泉」為故事舞臺,該地知名的「坪野飯店」在1982年倒閉後荒廢至今,據傳是因有小學生在尼斯湖樂園中發生意外死亡而受影響倒閉,老闆也在飯店的鍋爐室中自殺,之後此地便成為許多年輕人的試膽場所,恐怖靈異事件層出不窮,就有日本網友稱:「朋友去試膽時看到有人影從2樓往下跳,他們見狀隨即開車離去,卻從車子後方傳來巨大聲響,當天雖然沒發生什麼事,友人卻在幾天後遭遇車禍,且車上有明顯的手印痕跡。」一連串的恐怖傳聞更讓這個地方變得更加詭異,複雜程度就連被稱為「最強靈媒」的宜保愛子女士都拒絕進入,而《牛首村》也到現場取景拍攝。

《牛首村》以位在日本富山縣魚津市,被稱為北陸最恐怖靈異景點的「坪野礦泉」做為故事舞臺。(車庫娛樂提供)

另一個取景地是連接石川縣與富山縣的「宮島隧道」,又名「牛首隧道」,其名來自於位於牛首村(現為白山市)的八坂神社中供奉的神明「牛頭大王」。當地也有許多詭異傳聞與自殺事件,更有人表示曾看見「流著血淚的地藏菩薩」,以及「深夜被穿著喪服的老婆婆襲擊」等恐怖經歷。延續《犬鳴村》、《樹海村》,清水崇導演再次將日本知名靈異景點作為電影拍攝題材,這次還加入了神秘的怪談「牛之首」,他表示:「單靠一個靈異景點或一個都市傳說是沒有辦法成為電影的,因此我將景點與毫無相關的內容組合在一起。就像在電影《樹海村》中也出現了「取子箱」,對於這些題材我加入了自己的見解,這次則是融合「牛之首」這個沒有真實樣貌的怪談。」電影將在5月20日上映。