新北社會住宅需求旺 議員籲依家戶所得高低補貼租金。（江怡臻提供）

新北市房屋需求很高，中央攜手地方興建許多社會住宅，新北市議員江怡臻今在議會指出，新北市社會住宅受到民眾好評，但沒辦法用更優惠價格讓民眾承租，籲市府可以研擬補貼措施，或以多元方式計算以降低租金，讓家庭所得較低的民眾可以用更優惠的價格承租，保障民眾住的需求。

江怡臻表示，社會住宅民眾普遍反映良好，像是最近公告的土城員和社會住宅需求很熱烈，不僅品質優良，格局、公設都相當不錯，肯定市府的努力。

但在價格的制訂上，僅僅是用市價打8折，區分為優先戶和一般戶，比較沒有彈性，呼籲市府可以參考北市作法，依照入住戶的家庭所得總收入高低進行租金補貼，減輕民眾的負擔。

城鄉局長黃國峰指出，現在的定價方式行之有年，但是也會同步評估更好的做法，重點是政策要達成預期的效果，未來也會考量新北市的特殊性，去提出更多元的價格標準。

黃國峰局長表示，目前土城、樹林、三峽、鶯歌總共900多戶完工，另外正在興建以及未來要興建的大概有4000多戶，未來總共會有5000戶的社會住宅；江怡臻指出，希望市府聯手中央做好週邊環境規劃，包括交通、就學、綠地，讓整體居住品質提升。