根據IDC最新全球半年度服務追蹤報告，預計到2022年，全球IT和商業諮詢服務收入將成長5.6%。受到外匯波動，市場年成長將達4.2%。IDC認為，未來幾年市場將繼續以4-5%的速度擴張，每年總體成長40-80%，推動市場的長期成長率達到4.6%，略高於此前預測的4.3%。

以台灣市場而言，在國內生產毛額（GDP）成長率跟出口銷售量創新高等因素的拉動下，台灣IT與商業諮詢服務市場成長率在2021年創下新高，達9.3%，預估2022年IT與商業諮詢服務市場仍維持穩健成長，其中，又以託管服務的成長率最高，成長率近7%。IDC台灣資深研究經理蔡宜秀表示，受惠於企業數位轉型需求增長，台灣IT與商業諮詢服務市場將持續成長。相較於以往，當前的企業客戶十分期望IT與商業諮詢服務供應商提供兼具敏捷、安全、便捷且高效的服務後援以利業務擴展，也正因如此，台灣IT與商業諮詢服務市場具備持續成長的能量。

IDC認為，未來幾年市場將繼續以4-5%的速度擴張，每年總體成長40-80%，推動市場的長期成長率達到4.6%，略高於此前預測的4.3%。

美洲服務市場預計到2022年將成長5.3%，比2021年10月的預測（按固定匯率計算）成長150%。這歸因於更快的經濟反彈和通貨膨脹的影響。IDC認為，這一趨勢將在短期內將持續下去：2022年和2023年的成長率分別上調了150%和100%，即未來五年的年成長率約為4%。

雖然歐洲是受烏克蘭/俄羅斯衝突影響最嚴重的地區，但IDC仍持樂觀態度。由於烏克蘭的衝突，IDC大幅下調了中東歐（CEE）的預測。2022年和2023年中東歐服務市場將分別成長5.5%和7.3%，低於之前預測的9-10%。俄羅斯和烏克蘭市場今年將大幅萎縮。

中東和非洲（MEA）2022年和2023年的成長前景也分別提高了250%和100%。由於疫情和經濟萎靡不振的強勁反彈，特別是在土耳其等以前陷入困境的市場，以及IT基礎設施的快速支出，包括超大規模建設，我們更看好中東和非洲市場。IDC還認為，烏克蘭/俄羅斯危機對該地區的負面影響將只是微不足道的。

亞太地區的成長前景在2022年改善了0.9個百分點，這主要是受惠於中國和其他已開發亞洲市場（即澳大利亞、日本、新加坡、韓國等）。未來五年，日本的成長率每年提高0.2至0.6個百分點，而澳大利亞、紐西蘭、韓國和新加坡在2022年和2023年的成長率都調整了超過100%。

對中國市場成長的預測已調整為2022年和2023年的6.4%和8%。雖然中國的GDP增長預計將降溫，但IDC認為，數位轉型仍然是中國長期「新基礎建設」計劃的核心，這將進一步推動公共部門和BFSI、製造業和能源等戰略行業的服務支出。