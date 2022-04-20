跟據銀河聯昌證券（CGS-CIMB）調查，因泰國疫情尚未完全退溫，當地大多數醫院，首季財報數字皆可望飆升。

此報告中，2022年第一季受訪的幾家泰國醫院中，因2021年比較基期較低，穩定的經常性淨利可望大增3倍。不過，還是要比2021年第4季季減差不多19%。

泰國首季新冠病例單日平均新增1.56萬例，至於2021年同期僅244例。而2022年2月25日至3月31日期間，在疫情又升溫下，當地每日確診數為2.3萬。

至於上星期才歡度完3天潑水節，泰國新冠病例數量應該還會繼續攀升，4月下旬預估進入另波高峰期。不過，當地醫院來說，業績也會跟著病患變多水漲船高。

單就全球避險資金來看，自俄烏衝突2月底以來，泰國的醫療標的物就一直是非常好的避風港，因為光是救治新冠患者，泰國醫院就已經忙得焦頭爛額。同時，泰國醫療指數上漲19%，但大盤卻下跌1%。

因此，掛牌交易的曼谷醫院股票還是當紅炸子雞，不僅股價相對便宜，且只要新冠病毒還在的一天，就還有上漲的機會。