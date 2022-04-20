彰化人期待許久的大型百貨商場來啦！彰化市第二停車場BOT案，今（20）日在彰化縣政府完成簽約儀式。由台中中友百貨相關企業-友聯國際取得綜合商場BOT經營權，基地面積2,150坪，預計投資額達25億元，打造樓地板面積約3萬坪的中友彰化店，力拼2025年開幕營運。

今日簽約記者會由彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢及中友百貨總經理劉嘉誠代表簽約。現場同時有多位立委、議員及國際品牌廠商代表與會觀禮，見證歷史性的一刻。

彰化縣長王惠美表示，很高興中友百貨看見彰化的潛力，願意投下鉅資，在彰化興建中友百貨彰化館，不僅滿足縣民的消費需求，更將創造大量就業機會，帶動地方發展。

彰化市第二停車場BOT案，地點在彰化市旭光西路第二停車場，屬於彰化市公所的土地，因公所層級不可辦理促參案件，所以由彰化縣府以委託彰化市公所辦理方式，突破法令的侷限，採停車場多目標開發模式興建。

中友百貨總經理劉嘉誠表示，中友彰化店預計投資25億元，將打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並以購物、美食、娛樂、體驗為營運規劃之四大定位，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街及藝文展覽演出等綜合型服務設施。

另外，中友彰化店將提供近1,000席汽車位、1,500席機車位，除滿足百貨商城停車需求，亦可解決鄰近區域停車不足問題。

劉嘉誠進一步表示，中友百貨在地經營30年，曾創下許多國內百貨的第一，包括首創超大型百貨賣場、引進國外主題劇場表演、遠近馳名的主題廁所、常態性藝術活動及空間、賣場植物綠美化等，深獲消費者的愛戴與支持，「在中友82.5萬名主顧客中，逾10萬人、超過1成的會員來自彰化，顯見彰化具有深厚的消費力道，對於中友彰化店未來的發展抱有高度期望。」

劉嘉誠並提到，中友彰化店未來除提供百貨商場、美食餐廳、電影院、展演中心等服務項目，同時也會興建智能立體停車場，將採用最先進的車牌辨識系統、多元支付、APP付款、5G技術等多項便利科技，除了服務彰化地區顧客外，也增加在地工作機會，並可提升商圈繁榮、提昇都市藝術及文化氣息，亦可增加彰化縣政府年度稅收，可謂一舉多得！