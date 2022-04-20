臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃標竿PCB報酬指數」（特選臺灣標竿PCB報酬指數），這是第一檔表彰臺灣PCB產業代表性股票之含息投資績效表現。最新指數權重前十大成分股（依股票代號排序）為：華通、台光電、欣興、健鼎、景碩、臻鼎-KY、聯茂、台郡、台表科及南電。

「特選臺灣標竿PCB報酬指數」自4月18日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數以上市上櫃普通股為指數母體，選取全曜財經資訊（CMoney）指數彙編分類中屬「電子上游-PCB-製造」或「電子上游-PCB-材料設備」之股票，自符合流動性檢驗標準者。

最後選取發行市值前15大股票，以自由流通市值加權計算指數，設定個別成分股權重上限為15％、前五大成分股權重之總和不得超過60％，以表彰臺灣PCB產業具代表性股票組合之含息投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣標竿PCB報酬指數」2009年4月至2022年3月累積報酬率為565.24％、2021年殖利率為4.08％，表現均優於大盤指數389.76％、3.40％，電子報酬指數480.54％、3.2％，以及台灣全市場報酬指數414.07％、3.48％。指數於每年1月、4月、7月、10月，進行4次成分股定期審核。

依據台灣電路板協會（TPCA）統計，2021年台灣PCB產業鏈產值約新台幣1.3兆元，年成長率24.3％。由於5G高速運算、智慧應用與電動車需求增加，可望為半導體晶片與電路板提供成長動力，產業前景可期。

臺灣指數公司表示，「特選臺灣標竿PCB報酬指數」聚焦臺股受矚目的PCB產業設計具代表性之投資組合，未來如發行指數金融商品，可提供投資人參與產業發展趨勢的投資工具。