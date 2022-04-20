台南市政府體育處預定7月1日升格為體育局，市府人事處長沈德蘭20日在市議會定期會業務報告答詢指出，體育局成立初期將新增8名正式公務員，加上原有體育處的74人，規模將達82人。未來如果人力不足，還可提約聘僱人員徵用計畫送市府審查。

據了解，目前6都之中，台北、桃園、高雄、台中等4市都有體育局，只有台南市、新北市沒有，但因新北市政府體育處的人力，已達體育局的規模，因此市長黃偉哲也於今年元月正式宣布，今年之內將成立體育局。

市議會定期會19、20日進行民政教育部門業務報告，多位議員都關切此事。市議員李宗翰詢問體育處成立進度時，教育局長鄭新輝表示，目前體育局的法制作業程序均依期程規畫，《台南市政府體育局組織規程》也已通過，將於今年7月1日施行。

鄭新輝還說，未來體育局將設立「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」等3科，成為6都中唯一將學校體育及社會體育整合的城市，希望讓學校運動人才的培育，無縫接軌至菁英運動選手培訓，並透過普化運動的推展，深耕學生規律運動的習慣。

市議員呂維胤進一步詢問體育局的人員編制時，人事處長沈德蘭也指出，體育處現有32名公務員及42名約聘僱人員，在體育局成立時都將移撥，另還將增加8名正式公務員，初期規模可達82人。

沈德蘭認為，目前市府總編制員額還有29人，未來如果體育局的業務增加，導致人力不足時，也可提出約聘僱人員徵用計畫，送請市府審查。