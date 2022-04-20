客家藍衫搭配傳統「三把頭」，屏縣府積極重現客庄最美風景。（林和生攝）

屏縣府啟動髻鬃復返計畫，期盼找回隨時代洪流漸漸消逝的「三把頭」技藝。（林和生攝）

身著客家藍衫，頭頂俐落「三把頭」，這傳統客庄經典印象，隨著時代洪流漸漸消逝，為找回獨特雲鬢美學，屏東縣政府客家事務處啟動髻鬃復返計畫，藉由技藝形式蒐整、歷史文獻爬梳，盼在不久將來，就能在老伙房、舊街道，看到這專屬客家風格的美麗風景。

屏縣府客務處長陳麗萍表示，舊時客庄婦女多留長髮，「三把頭」主要是將頭髮分為3束、分別綁起，接著梳理、反折、盤為一束，是過去客庄婦女必備梳髮技藝；另外也有簡易版的「二把頭」、「一把頭」等，反映客家婦女樸實堅韌精神。

但隨著時代變遷，生活型態轉變，往日的日常已不復見，美和科技大學美容系教師洪雪鳳表示，現代流行是將頭髮放下，加上劉海點綴，變化多元，年輕一輩總認為盤起髮型看起來老氣，使得職人手藝漸漸失傳，現今只能藉由老照片回味。

為追回這往昔日常，轉化成為現代文化藝術，屏縣府啟動髻鬃復返計畫，不僅從文獻解構、同時訪問客庄耆老，將梳理形式步驟SOP系統化，並透過工作坊方式，讓更多人可以習得技藝。

美和科大也將技藝納入課程，洪雪鳳說，完整的三把頭完成須耗時40分鐘，包括刮法、整髮及固定，都是基礎技法運用，有助學生奠定基本功；五專2年級學生陳奕帆則說，只要把兩鬢梳平，就會顯得年輕，搭配藍衫或旗袍，給人氣質、復古形象，穿搭更有型。

陳麗萍表示，23日縣府將於屏東縣民公園辦理盤花藝術節，運用水岸地景、盤花創作，邀請參與者穿著客家服飾與髻鬃造型，一起走上水岸地景步道，將水、人、自然及花藝融入盤花藝術廊道，透過攝影將行動藝術定格成美麗雋永的畫面。