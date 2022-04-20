有些人個性成熟穩重，遇到事情時總能冷靜應對，因此在職場上能成大事，但有些人情緒波動大，遇到問題時就會變得很急躁，甚至因此得罪人。《靈匣網》近日分享5個有能力的星座，但卻因情緒起伏大，導致他們做事態度受到影響，甚至容易因此亂了手腳，應變力不佳，就算工作能力不差，但卻難成大事。

1.牡羊座

牡羊座個性開朗，但另一方面又很急躁，他們情緒浮動大，上一秒或許還很開心，但下一秒卻可能因其他事情而難過，情緒總是起起伏伏，此外，他們還很多慮，遇到事情時容易想很多，導致自己變得很焦慮，無法冷靜下來處理事情，感覺到挫敗後，他們意志就會消沉，事情自然難以做好，建議他們無論遇到什麼事，都應學會控制自己的情緒。

2.天秤座

天秤座凡事都講求公平，若受到不平等的對待，他們就會無法接受，而且心態也會變得不穩定，雖然本身很有能力，但遇到問題時又容易慌張，導致他們錯失解決的時機，尤其面對公平與否時，他們只要覺得不公平，就會一直耿耿於懷，甚至難以進行下一步，沒有很強的應變能力及冷靜處事的態度，導致他們難以成大事。

3.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，他們就算遇到小問題也會想很多，甚至會考慮到負面結果，導致他們遲遲不敢做決定，而且情緒起伏也較大，思維容易受情緒影響，遇到緊急的事情就會手忙腳亂，不知如何是好，另一方面他們也特別急躁，暴躁情緒使他們難以控制自己，若擔負重責，巨蟹座就容易驚慌，出現問題時甚至會崩潰。

4.射手座

射手座的情緒感染與傳播快，因此容易被心情控制，平時對朋友很好，遇到事情時也總是為他人著想，就算自己心情不好，也不會表現出來，甚至是強顏歡笑，絕不會遷怒他人，更不希望自己的負面情緒影響到其他人，但壓抑過久，就會使他們情緒起伏大，忍受不住而爆發出來時，反而會讓人覺得他們很奇怪，遇到問題時的處理態度也是如此。

5.雙魚座

雙魚座做事比較高調，一旦有了不錯的成就時，就會迫不及待的表現出來，過程中容易被快樂沖昏頭，甚至變得非常有自信，做起事來就不如以前謹慎，也因此容易做錯事，他們在情緒面前總是缺乏理智，甚至容易受極端情緒影響，無法做出正確的決定，還可能招惹到不少敵人，成為他們成功道路上的阻礙。