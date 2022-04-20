新北再增12校9園停課 教育局長曝：未來會持續增加 16:232022/04/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育局新北市教育局長張明文表示，校園會跟著社區感染會持續增加人數，現階段最重要的是做好全校防疫跟衛教。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增12校9園停課，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、板橋、林口、新店、新莊、樹林、蘆洲區。而明日預計有4校1園復課，經統計受影響校數為78校34園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。 教育局長張明文表示，校園會跟著社區感染會持續增加人數，現階段最重要的是做好全校防疫跟衛教，至於暫停實體授課標準會依據中央的標準，對於高風險的線上教學，低風險的是實體授課，並採滾動式修正。 台中沙鹿北勢國小2生確診 全校急停課至28日 華視台海戰爭快訊 新北市消防局：民安演習腳本 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷格虛擬病房2.0 打造居家照顧新模式 04:102022/04/20 投資理財 台南二中爆1生確診 全班停課10天 11:072022/04/20 生活 中央新北社宅越蓋越多 議員直言：生活機能跟不上 15:012022/04/20 生活 北市今99校停課！45所是小學 波及4.6萬師生 11:492022/04/20 生活 6歲至11歲童可打莫德納 侯友宜：新北已做好準備 10:582022/04/20 生活 居家照護將破2000案 侯友宜：沒有提前做絕對撐不住 09:332022/04/20 生活 華視誤植「共軍導彈打新北」 文化部長道歉：將懲處 13:182022/04/20 生活 台東＋21 新北小學到蘭嶼戶外教學1確診 同團107人留島上 15:532022/04/20 生活 防疫標準中央地方不一 立委批：停課標準一國好幾制 10:462022/04/20 政治 新北市新增822例 侯友宜：明天可能破千 15:092022/04/20 生活 嘉義市＋3 大同國小學童確診急採檢百餘名師生 11:182022/04/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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