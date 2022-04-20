新北市今新增12校9園停課，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、板橋、林口、新店、新莊、樹林、蘆洲區。而明日預計有4校1園復課，經統計受影響校數為78校34園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。

教育局長張明文表示，校園會跟著社區感染會持續增加人數，現階段最重要的是做好全校防疫跟衛教，至於暫停實體授課標準會依據中央的標準，對於高風險的線上教學，低風險的是實體授課，並採滾動式修正。