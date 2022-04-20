風塵僕僕，丹麥馬爾他指揮大賽首獎得主莊東杰再次返台，完成隔離出關，這次他要與老友小提琴家林品任同台，和國家交響樂團一起，一連演奏蕭頌《詩曲》、聖桑《導奏與隨想輪旋曲》等曲。

莊東杰表示，他和林品任是寇蒂斯音樂學院的老朋友，「我們之間不用言語就能溝通。」莊東杰現任職德國波鴻交響樂團音樂總監，過去也有不少在外演出經驗，他表示，音樂家必須是要能夠獨處的人，「業界常常有個玩笑說，如果在樂團看到一個人吃飯，那個人一定是客席指揮家。」

莊東杰表示，他在外演出的時候，作息很規律，吃飯、睡覺和讀譜，「很孤獨，但所有的一切在音樂會上展現，就很值得。有時覺得自己在做的不是一份工作，而是一個任務，有一種很特別的感覺。」

林品任表示，他也常常擔任客席音樂家，在外演出時，也常常有孤獨的時刻，「到陌生的城市，常常不知道要吃什麼，很煩惱，也常常一個人，但我也很享受這種一個人的感覺，沒有這種個性，沒辦法當音樂家。」

林品任今年也有不少演出計畫，包括在紐約卡內基音樂廳首登場，這是他在2018年獲得美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎的禮物之一，總算要在今年6月登場。

這次為台灣觀眾獻演他從小到大熟悉的聖桑《導奏與隨想輪旋曲》，他打趣形容這是他的「成名曲」，包括小時候參加比賽時，或是剛到美國讀高中，都是透過這首作品獲得更多交流機會，他心懷感謝。除此之外，這也是他人生中第二次和交響樂團演奏此曲，過去大多是和鋼琴一起演出。

《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》將於4月24日在台北國家音樂廳登場。