劉詩詩是演藝圈著名的氣質美女，她以俏麗五官、絕佳氣質和親民個性狂圈粉，擁絕佳狀態的劉詩詩完全看不出是一個孩子的媽，陸網近日則流出一組劉詩詩拍攝工作的側拍照，只見她身穿金色貼身禮服，S身材曲線全都露，劉詩詩舉手投足畫面美翻。

照片中，劉詩詩把頭髮綁成包頭，身穿金色貼身禮服進行拍攝工作，禮服的平口設計讓劉詩詩的天鵝頸和白皙鎖骨全都露，劉詩詩的身材更是瘦而不柴，美胸、蠻腰的S曲線全都露，劉詩詩對著鏡頭擺出甜笑，一顰一笑都更顯她的優雅、氣質，畫面絕美。

劉詩詩S身材曲線全都露。（圖／取材自新浪娛樂）

35歲劉詩詩舉手投足宛如少女，完全都看不出是孩子的媽，側拍花絮照也吸引網友大讚：「劉詩詩太漂亮了」、「這儀態不得了」、「詩詩好美」。

劉詩詩是演藝圈著名的氣質美女。（圖／本報系資料照片）

其實，吳奇隆、劉詩詩在2月無端被陸網影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，雙方發聲明否認，並委託律師發律師函，吳奇隆、劉詩詩也無奈說：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友」，雙方並強調：「我們一直都很好」，共同發聲徹底闢謠。