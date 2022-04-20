屏東縣政府推出屏東海洋文化專書《在屏東與海約會的十種方式》與屏東海洋文化紀錄片《面海的人》， 4月23、24日分別於屏東總圖3樓大階梯、「小島停琉」海洋獨立書店舉辦兩場發表會，以多元視角分享南國海洋的浩瀚與豐富姿態。

文化處表示，屏東海洋專書《在屏東與海約會的十種方式》，編輯團隊以採訪、調研轉譯、融合外界觀點，搭配寫實攝影與插畫，為屏東海洋的多變與迷人，設計十條遇見海洋的路線，以海上、水下、沿岸視角，讓人從中發現 與海靠近的不同方式。

屏東海洋文化紀錄片《面海的人》，攝影團隊歷經一年勘查、訪談、拍攝，深入旭海、佳樂水、七星岩、林邊、小琉球，探索在屏東海邊生活的人文故事，內容涵蓋傳統漁業捕撈、衝浪文化、水下考古、漁村創生、海洋保育，收錄十幾位與海洋日夜相處，與海共創故事的群人影像，從海洋生態、海洋歷史到青年返鄉，透過這部紀錄片，看見未曾發現的海洋樣貌與臨海生活的姿態，4月23日起將上架至屏東縣政府文化處官方YOUTUBE「屏東藝遊」，民眾可免費點閱觀賞。(記者 賴奕熏報導)