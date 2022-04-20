疫情升溫！北市公開招募 醫護日領5千、房務領1500 16:282022/04/20 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 房務清消人員1天補償津貼為1500元。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，醫療量能吃緊，消防醫護人手不足，台北市長柯文哲也公開對外招募，護理人員和房務人員，其中護理人員為輪班制，8小時補償津貼5000元；房務清消人員1天補償津貼為1500元。 柯文哲說，目前還迫切需要一種人，就是房務人員，幫忙防疫旅館換床單等作業；現在要建構防疫體系，有些志工透過區公所報名，幫忙做一些比較非技術性工作，現在公開招募醫護人員和防務清消人員，盼能解決人手不足問題。 剩7天！ 上健身房需打滿3劑 鄉民炸鍋：又不是八大場所 上海戰疫 拚20日社會面清零 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #人手不足 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工總、工商協進會加薪3％起跳 04:102022/04/15 財經要聞 龍騰、亞台新型採檢刷 取樣效率增 04:102022/04/17 企業經營 退休潮 新北清潔隊員缺91人 04:102022/04/11 地方新聞 上海採四大措施 最大程度降養老機構院感風險 10:592022/04/15 兩岸 高雄不動產仲介公會理事長簡志坤：將扮演都更危老媒合和服務角色 17:552022/04/13 財經 擴大政府甄選人才管道 銓敘部將修法提升用人彈性 14:552022/04/14 政治 陸衛健委：已從16個省分調派4萬多名醫務人員支援上海 15:452022/04/12 兩岸 後Omicron時期 韓國全解禁 口罩令除外 04:102022/04/19 國際大事 4／22前兩大類人得打第三劑 健身房運動也入列 19:242022/04/15 財經 拉高金融業偵測洗錢犯罪能力 洗防專家許永欽開講 15:562022/04/20 財經 通霄煙囪溜滑梯爆紅 最快4月中啟用 04:102022/04/11 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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