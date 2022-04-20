疫情持續升溫，醫療量能吃緊，消防醫護人手不足，台北市長柯文哲也公開對外招募，護理人員和房務人員，其中護理人員為輪班制，8小時補償津貼5000元；房務清消人員1天補償津貼為1500元。

柯文哲說，目前還迫切需要一種人，就是房務人員，幫忙防疫旅館換床單等作業；現在要建構防疫體系，有些志工透過區公所報名，幫忙做一些比較非技術性工作，現在公開招募醫護人員和防務清消人員，盼能解決人手不足問題。