國內今(20)日新增2386本土病例，單日確診突破2千，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，說不定下周台灣疫情就開始大流行時，每天可能有幾萬個高風險的染疫病人要立刻投藥，他認為，輝瑞新冠口服藥Paxlovid可能是台灣最後的救贖。

何時單日確診會破萬例？ 陳時中：月底就有可能

潘建志在粉專表示，輝瑞最近在新英格蘭醫學期刊出版了Paxlovid三期臨床論文，揭露許多細節，如果台灣能大量進貨，提早給高風險病患、老年病患服用，可避免很多人染疫住院和死亡，他甚至認為，這是台灣最後的救贖。

潘建志指出，Paxlovid在症狀出現五天之內，一天吃兩次，吃五天，能讓染疫的死亡率降低89%，以香港為例，能將8000死減少成800人死亡。論文中也測試了病毒載量，Paxlovid 5天內可將病毒載量降到十分之一，因此早期開始服用，就能減少傳染給其他人的機會。

潘建志解釋，Paxlovid的作用是阻斷Mpro(病毒複製用的主蛋白酶)，讓病毒無法複製RNA，因此就算病毒突變了，也不影響藥物的有效性，而且副作用少，對於一直不想打疫苗的人，Paxlovid可能是染疫後的救星，但不能以Paxlovid來取代疫苗。

潘建志說，要讓Paxlovid發揮最大療效，需要早期診斷、早期給藥。當台灣開始有大量人口感染時，人人手邊都要有充足的快篩試劑，感覺不對，快篩陽性後就馬上去做PCR，PCR確診後，有危險因子(老/胖/病)的人，醫師立刻開處方藥給病人吃五天，否則等到病毒大量複製，症狀嚴重時再服用，效果就沒有那麼好了。

不過潘建志也預期，台灣即將面臨疫情大流行，每天可能有幾萬個高風險的染疫病人要立刻投藥，從看完門診到拿處方藥，整個流程都要在安全防疫的動線，比打疫苗要麻煩多了，對衛生行政系統是很大的挑戰，會不會又出現1922、119電話轉來轉去的情況，或是搶特權Paxlovid？潘建志直言，他好像又預見了大規模混亂。