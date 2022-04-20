一女子進超商稱買大量遊戲點數，店員察覺有異並馬上報警，女子見員警到場後，感到不知所措，當場哽咽，暖警見狀後，並馬上向女子喊話說：「妳不要擔心!警察會保護妳!」才讓她放下了心，破涕為笑，頓時鬆了一口氣。

港籍陳女(20歲)身材玲瓏有緻、婀娜多姿，懷著當明星夢想，沒想到卻成為了詐騙集團的對象!在網路上結識自稱經紀人的男性網友，倆人相談甚歡後欲續洽談經紀合約時，男方提出要求需先繳納保證金才能試鏡，隨即要求陳女依指示購買遊戲點數3萬元，並強調會退還現金。

17日16時，三民區九如二路某間超商，陳女向店員說要買大量遊戲點數，店員感覺有異，向警方報案，員警到場後了解後，向陳女說「會有現金給妳，為甚麼他不自己去買點數就好了」，陳女稱男子會恐嚇她「若不配合就要找她麻煩」、「我能查出妳家地址」等話，才嚇得她急忙去超商蓋買遊戲點數。

所幸現場員警苦勸她不要擔心，並說「我知道你在哪裡」、「我會找你麻煩」這些都是詐騙一貫的話術，讓被害人身心恐慌，也多虧員警熱心的教導，才讓陳女驚覺對方是詐騙集團，將詐騙男封鎖，成功阻止了詐騙。