一天中最重要的一餐莫過於早餐了，台灣的早餐價格相較於其他國家便宜，而且選擇非常多，從吐司、蛋餅到義大利麵都有人賣，不用擔心吃不到自己想吃的。雖然全台灣的早餐店品項感覺都差不多，但有名網友指出「這個」在台北的早餐店都找不到，貼文一出引發南部網友共鳴。難道吃個早餐也有南北差異嗎？讓我們來看看這位網友怎麼說。

網友好奇為什麼在台北都吃不到鍋燒意麵 (圖/翻攝自「PTT」)

一名網友於網路論壇「PTT」發文表示，他已經吃膩了西式的早餐，在南部生活時，他發現很多店都有鍋燒意麵可以點，連早餐店都有賣。然而在台北卻很少人賣這個，更沒有人把鍋燒意麵當早餐，那他覺得非常奇怪。文一出引發各路南部網友共鳴「我帶鍋燒意麵去公司吃，台北俗同事都看傻眼了」、「北部真的很少鍋燒意麵，而且也沒有很好吃，每次都要回高雄才吃得到」、「在北部就算有找到，那個料跟醬通常也是不及格」、「北部真的不多啊，大多都是鐵板麵，鍋燒真的比較少」。

想不到連鍋燒意麵都能戰南北 (圖/中時資料照)

有專業的網友指出為什麼很多店都沒賣鍋燒意麵的原因「鍋燒備料多出餐也不快，客人吃得飽但價格不能訂太高，喝湯還會降低客人點利潤高的飲料意願，跟玉米濃湯的情，況有點類似」、「台北生活型態有空在那邊早餐吃湯麵的你覺得有多少」、「鍋燒意麵的料不好備料，比起鐵板麵來說算是麻煩」，也有網友表示很久以前北部蠻流行鍋燒意麵，後來麵條變成烏龍麵，再後來就慢慢絕跡了。