屏東20日確診＋31，屏縣府在確診者足跡緊急清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府20日公布31例確診個案，其中16例為家庭群聚感染、4例為工作場所群聚案、1例與娛樂場所有關，另外1例北上參加阿妹演唱會染疫，部分個案感染源仍在追溯中。因家族群聚感染有增加趨勢，縣府提醒民眾務必做好防疫措施，避免間接傳染給家人。

屏縣府指出，東港海濱國小因2班暫停實體課程達全校三分之一，全校6班暫停實體課程3天，配合衛生單位進行疫調；縣內部份班級停課學校則有12校12班，510人居家隔離。

屏縣府疫調發現，31例中有5個家族、16例，其中東港地區為一家三口父女檔，因妹妹接觸美語補習班確診者被通知採檢，結果均為陽性。另案「40377」北上參加阿妹演唱會活動，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性。

屏縣府衛生局表示，20日共匡列356人採檢，有108人居家隔離，自主健康管理248人，確診者相關足跡包括墾丁牧場、東港華僑市場、南州糖廠、家樂福屏東店、九如鄉果菜批發市場、摩斯漢堡屏科大店等，均已陸續完成清消作業。